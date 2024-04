Ancora un incendio nell'azienda agricola, distrutti tre camion

Decisamente un anno difficile per l'azienda agricola Zanarini di San Vito di Spilamberto, specializzata nella produzione di ortaggi. Il 2024 si era aperto con un incendio che proprio nella notte di capodanno aveva interessato un capannone, bruciando diverso materiale. Oggi pomeriggio verso le ore 17.45 altre fiamme si sono levate in cielo, insieme ad una densa une di fumo nero visibile a molti chilometri di distanza. A bruciare sono stati alcuni camion in sosta.

I mezzi si trovavano nel piazzale dell'azienda, accessibile da via San Vito. Si trattava in particolare di mezzi refrigeranti, che sono stati in larga parte consumati dal rogo.

Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco da Vignola e Modena con il supporto dell'autobotte per contrastare le fiamme e spegnere l'incendio anche con l'ausilio di agenti schiumogeni.

Fortunatamente non si sono registrati feriti nè intossicati.