Incendio a San Felice. Brucia il tetto di un'abitazione

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati dalle ore 22 di ieri sera, mercoledì 7 dicembre, a a San Felice Sul Panaro, via per San Felice, per un incendio.

A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento sarebbe stato il tetto in legno di un' abitazione privata. Sul posto sono subito giunti i Pompieri con due squadre e il loro pronto intervento ha consentito di limitare la propagazione delle fiamme ad altre parti dell'edificio.

Non riuslterebbero feriti.