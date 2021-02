Letto in fiamme, paura in un'abitazione di San Possidonio

Intorno alle 0.40 di questa notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un principio d'incendio in un appartamento di San Possidonio, via Morandi. Sul posto le squadre di Mirandola e San Felice, coordinate dalla sala operativa 115 provinciale. Il pronto intervento ha permesso di circoscriverele fiamme a un letto, non si esclude innescate da un guasto allo scaldaletto elettrico. Danni al solo arredo e da annerimento da fumo.

La famiglia residente - composta da una coppia di genitori e da un figlio di una decina d'anni - in via precauzionale sono stati assistiti dal 118, ma pare non abbiano riportato conseguenze significative da inalazione da fumo.