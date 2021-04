San Prospero, appartamento in fiamme in via Copernico

Intorno alle ore 11 di questa mattina si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di via Copernico, alla periferia residenziale di San Prospero. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme.

Il rogo è stato circostritto ad una sola stanza, ma i danni sono stati rilevanti per quall'ambiente. Nessuna persona è rimasta ustionata o intossicata. Sono in corso le cause per accertare l'origine dell'incendio.