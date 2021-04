Vasto incendio boschivo, canadair ed elicottero in azione a Lama Mocogno

Le fiamme stanno interessando un versante montuoso a valle di Sassostorno. Non si segnalano feriti

Dal primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco sono impegnati per un incendio di un bosco nel territorio di Lama Mocogno. Le fiamme hanno infatti interessato un pendio in zona Cà Malgari, nei pressi di Sassostorno. Sul posto stanno operando squadre a terra supportate dall'elicottero del Reparto Volo VVF Emilia Romagna e da un Canadair della flotta nazionale VVF. Non vi sono feriti, nè al momento danni a strutture.