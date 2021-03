Rogo in via arpi-Ravarino, nessun ferito

Oggi intorno alleore 13.15 una spazzatrice per la pulizia delle strade ha preso fuoco, probabiomente per un malfunzionamento interno. E' accaduto in via Carpi-Ravarino, a Limidi di Soliera. Il conducente è uscito illeso dall'abitacolo e ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. I pompieri si sono portati sul posto e hanno spento l'incendio utilizzando la schiuma.