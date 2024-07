Vasto incendio nel capannone di un'azienda biomedicale, danni ingenti

Intorno alle ore 15 un grosso incendio si è sprigionato all'interno di un fabbricato industriale, il magazzino della Spectrum Medical, situato in via di Mezzo nell'area artigianale di San Giacomo Roncole. Le fiamme hanno invaso tutto lo stabile, che in parte ha già subito danni strutturali. Un'alta colonna di fumo nero è visibile da molti chilometri di distanza e ha destato ovviamente grande allarme.

Sul posto stanno operando in forze i Vigili del Fuoco, con molte autopompe, nel tentativo di domare le fiamme che di fatto interessano l'intero stabile. Sono stati uditi anche diversi scoppi di forte entità.

La Polizia Locale di Mirandola ha chiuso al transito via di Mezzo, ne tratto fra la Statale Sud e via Posta Vecchia.

Il sindaco di Medolla (centro abitato pi vicino), ha reso noto sul suo profilo social: "Il vento sta spingendo il fumo verso est, in territorio di Medolla. Si raccomandano i residenti nelle aree prossime in comune di Medolla (San Giacomo, Camurana, Sant'Antonio) di tenere in via prudenziale le finestre chiuse". ++ Seguiranno aggiornamenti ++