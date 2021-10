Incendi, sottotetto in fiamme a Spezzano di Fiorano

Danni ad un condominio di via Tito Speri. Nessun ferito

/ Via Tito Speri

Intorno alle 22.30 di ieri sera si è sviluppato un incendio el sottotetto di un'abitazione di via Tito Speri, a Spezzano di Fiorano. Una colonna di funo e un odore acre si sono rapidamente sparsi sull'abitato circostante e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fucoco, che hanno risolto la situazione, domando le fiamme,.

Ancora da definire le cause che hanno innescato il rogo, così come dovrà essere valutata con attenzione la tenuta dell'edificio. Non si sono registrati feriti.