Canna fumaria in fiamme, danni al tetto di un edificio in stradello Romano

Ieri sera intorno alle 23 i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire presso un'abitazione di Stradello Romano, alla periferia di Modena, a causa di un principio d'incendio che stava interessanto il tetto dell'edificio di recente costruzione nei pressi di viale Caduti sul Lavoro.

Il rogo è stato prontamente estinto dai Vigili del Fuoco, che hanno limitato i danni a meno di un metro quadro di copertura. Intervenuti con 3 mezzi e sette uomini, i pompieri hanno raggiunto il tetto co autoscala e individuate le fiamme in prossimita di una canna fumaria, hanno rimosso alcune tegole per la strttura sottostante in legno che stava iniziando a bruciare.

La tempestività ha giocato un ruolo fondamentale, altrimenti i danni sarebbero cresciuti esponenzialmente in breve tempo. Nessuna persona ha riportato conseguenze..