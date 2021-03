In fiamme una canna fumaria, danni ad un'abitazione di San Damaso

Nessun ferito. Fiamme domate dai Vigili del Fuoco in tempi rapidi

Oggi intorno alle 17.30 i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti in stradello Tiepido, zona San Damaso, per l'incendio di una canna fumaria a servizio di una stufa a legna. Il calore sviluppato dalle scorie depositate all'interno della canna in fiamme ha provocato danni ai locali dell'abitazione. Il pronto intervento della squadra dei pompieri ha impedito la propagazione del rogo ad altre parti della casa. Nessuno è rimasto ferito.