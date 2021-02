Savignano, in fiamme il tetto di una palazzina. Gravi danni, residenti evacuati

Vigili del Fuoco impegnati in forze, sul posto anche il 118. Una decina gli appartamenti danneggiati

Intorno alle ore 14 di oggi diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono conluite in via Caravaggio 139, a Mulino di Savignano sul Panaro. Un incendio, infatti, ha interessato il tetto della palazzina. Il forte vento ha esteso le fiamme a gran parte della copertura, rendendo anche più difficoltose le operazioni di spegnimento.

I residenti sono stati evacuati e sul posto è intervenuto anche un'ambulanza del 118. Al momento non risultano feriti, mentre è in corso la verifica dei danni alla struttura.

Sarebbero almeno dieci gli appartamenti danneggiati e inagibili, tanto che le famiglie residenti sono state accolte in una vicina palestra, in attesa di comprendere se e quando potranno fare rientro a casa. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il sindaco Enrico Tagliavini per sincerarsi dell'accaduto.