Tetto in fiamme in una palazzina di Tabina, pompieri al lavoro

Intorno alle ore 13 si è innescato un incendio che ha coinvolto un camino e una porzione del tetto di un condominio di via Delfini, a Tabina di Magreta. I Vigili del Fuoco sono intervenuti da Sassuolo e da Modena e grazie all'autoscala sono riusciti a spegnere le fiamme. I danni sono comunque stati rilevanti e sono in corso operazioni di messa in sicurezza. Non vi sono stati feriti.