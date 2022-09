Montale, trattore agricolo distrutto dalle fiamme

Un trattore agricolo ha preso fuoco oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, in un campo lungo via Tabaretto, a Montale Rangone. Il mezzo, attaccato ad un rimorchio per il trasporto delle balle di fieno, è stato rapidamente consumato dal rogo, poi spendo da una squadra dei Vigili del Fuoco.

Il conducente si è allontanato in tempo dal mezzo ed quindi rimasto illeso, mentre il trattore è di fatto stato distrutto.