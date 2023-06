Incendio al Tribunale di Modena, brucia un condizionatore

Nella notte appena trascorsa, intorno all' 1.45, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in centro a Modena per un principio d'incendio.

Il tutto avrebbe avuto origine da un condizionatore all'interno del Tribunale di Modena in corso Canalgrande 77. I Vigili del Fuoco sono subito giunti in forze per evitare il propagarsi delle fiamme.

Secondo quanto appreso il principio d'incendio aveva interessato un condizionatore degli Uffici del Tribunale e l'intervento tempestivo ha evitato la propagazione alla struttura. Fortunatamente nessuna perosna serebbe rimasta coinvolta