Allarme antincendio in via Belle Arti, evacuato il "Venturi"

Erano circa le 13.15 quando il sistema di allarme antincendio dell'Istituto d'Arte Venturi in via Belle Arti ha iniziato a suonare, facendo scattare il piano di evacuazione. Circa 450 studenti, alle prese con l'ultima ora di lezione della mattinata, hanno ordinatamente lasciato l'edificio e si sono riversati in strada mentre i Vigili del Fuoco stavano accorrendo sul posto.

Il problema avrebbe riguardato il tetto, probabilmente una canna fumaria, ma di fatto non si sono verificati danni allo storico palazzo, attualmente in fase di restauro. Potrebbe essersi trattato di una presenza insolita di fumo, ma i Vigili del Fuoco stanno ancora vagliando le varie ipotesi.

In ogni caso, non ci sono state conseguenze per gli alunni e il personale.