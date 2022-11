Brucia la cucina di casa, tre persone al Pronto Soccorso

Intorno alle ore 19.30 di ieri sera un'abitazione di via Antelami, a Carpi, è stata interessata da un incendio, che si è sviluppato nella cucina dell'appartamento. Gli inquilini hanno allertato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti rapidamente e sono riusciti ad estinguere le fiamme, prima che queste si propagassero alle altre stanze della casa.

Le tre persone che si trovavano all'interno dell'abitazione hanno inalato fumo e sono state soccorso dal 118 per poi essere accompagnate in ospedale per accertamenti. Non dovrebbero aver tuttavia riportato conseguenze significative per la salute.

Rilevanti sono stati i danni del fumo che ha invaso e annerito diversi locali, mentre la struttura dell'edificio non è stata intaccata dalle fiamme.