In fiamme una vecchia cabina elettrica occupata da sbandati alla Sacca

Nel cuore della notte è stata segnalata la presenza di un denso fumo che si levava in via Canaletto Sud. A bruciare erano alcune masserizie in un vecchio fabbricato in disuso. Si tratta di una cabina elettrica adiacente all'area dell'ex Pro Latte, accanto al parco di via Gerosa.

I Vigili del Fuoco si sono portati sul posto intorno alle 2.15 e hanno domato le fiamme. E' bruciato sia il materiale presente all'interno, sia parte della struttura in laterizio.

Il calore e il fumo è penetrati nella parte ancora attiva della cabina hanno fatto scattare i sistemi di sicurezza, interrompendo la corrente elettrica nella zona. I tecnici dell'azienda elettrica sono al lavoro per ripristinare fornitura.

E' probabile che l'incendio sia stato causato da persone senza fissa dimora che occupavano saltuariamente lo stabile. Fortunatamente non ci sono stati feriti.