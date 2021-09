Principio di incendio, evacuato un palazzo in via De Andrè

Intorno alle ore 19 di ieri un principio d'incendio ha interessato un terrazzo al secondo piano di una palazzina di via De Andrè, all'angolo con via Nazionale per Carpi. Il fumo si è propagato all'interno e ha invaso sia l'appartamento che il vano scale. I Vigili del Fuoco sono arivati sul posto con l'autoscala e hanno rapidamente domato le fiammne, mettendo in sicurezza l'edificio. In via precauzionale i condomini sono stati evacuati, ma non si sono registrati feriti, nè intossicati.