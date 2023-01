Principio d'incendio in via della Pace: fuoco dal quarto piano

Intorno alle ore 11.00 circa di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un prinicipio d'incendio. L'episodio si è verificato in via della Pace all' angolo con via Loraghi.

Il rogo sarebbe divampato all'interno di un appartamento situato al 4 piano di un edificio. Fortunatamente nessun condomino sarebbe rimasto ferito. Danni importanti invece agli impianti e in generale da fumo.