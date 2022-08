Incendio in uno stabile di via Emilia Est, evacuate varie persone

Questa mattina appena fuori dalla città , in via Emilia Est, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'incendio di un'abitazione.

Più precisamente il rogo avrebbe coinvolto un edificio in apparente stato di abbandono ma ancora abitato e frequentato da più persone. Le fiamme sarebbero divampate nella parte più verso la via Emilia ma si sarebbero poi propagate fino all'altra ala, anch'essa abitata abusivamente.

Secondo la testimonianza di uno dei "residenti" dello stabile le fiamme sarebbero partite da un fuoco acceso volontariamente da qualcuno che avrebbe avuto accesso alla casa, dato che nell'edificio, sempre stando alla testimoninaza, non sarebbe presente elettricità o gas.

Ingenti i danni riportati e Vigili del Fuoco sono tutt'ora sul posto per domare le fiamme. Due le persone portate in salvo e che alloggiavano nella parte maggiormente colpita dello stabile, ma anche le altre due persone nella parte adiacente sono state fatte evacuare.