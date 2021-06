Esplosione al nono piano, in fiamme un appartamento in via Fleming

Detonazione e fiamme al civico 11 della via del Villaggio Giardino. Vigili del Fuoco in azione, 118 e Municipale sul posto

Oggi intorno alle ore 17 un forte boato ha scosso il condominio al civico 11 di via Fleming, a Modena. Un'esplosione sulle cui cause stanno facendo luce i Vigili del Fuoco, intervenuti per domare l'incendio che si è poi sviluppato nell'appartamento, dove abita una donna anziana.

La signora è stata soccorsa dal 118 e accompagnata in ospedale per accertamenti, ma non ha riportato conseguenze serie. Anche una donna che abitava nell'appartamento di fronte è stata portata in ospedale, molto scossa.

Gravi invece i danni all'abitazione, dove sarebbe anche crollato un muro interno: i pompieri hanno deciso per l'inagibilità. Sul posto anche la Polizia Locale per accertamenti.