Incendio in un garage a Campogalliano, tre auto in fiamme

Ieri sera poco dopo le ore 19 si è sviluppato un incendio nelle campagne di Campogalliani, in via Levata. Il rogo ha interessato un'autorimessa adiacente ad un'abitazione privata e ha coinvolto tre auomobili.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio prima che le fiamme potessero estendersi alla casa. Danni ingenti per le auto. La gestione dell'evento ha portato via quasi quattro ore di lavoro ai pompieri, specialmente per la messa in sicurezza.