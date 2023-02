In fiamme un appartamento in via Malmusi, tre intossicati lievi

Intorno alle 14.30 è scoppiato un incendio all'interno di un palazzo di via Malmusi, al civico 97. A quanto si apprende, le fiamme sarebbero divampate nella cucina di un appartamento al primo piano, a causa di una pentola lasciata per troppo tempo sul fornello. Il rogo avrebbe quindi interessato l'intera stanza e il fumo avrebbe invaso anche altri ambienti dell'edificio e gli appartamenti ai piani superiori.

Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute prontamente, entrando nello stabile e domando l'incendio. I pompieri si sono poi concentrati sulle operazioni di messa in sicurezza dello stabile.

Secondo quanto riferito dagli inquilini evacuati, all'interno dell'appartamento si trovava solo un uomo, il quale è stato soccorso dal personale del 118. Il residente è stato accompagnato in ospedale a scopo precauzionale in quanto ha inalato una certa quantità di fumo. Insieme a lui altri due residenti sono finiti al Pronto Soccorso per accertamenti. Fortunatamente l'incendio si è risolto senza conseguenze gravi per la salute.

Da verificare invece le condizioni dell'immobile, che tuttavia non sembrerebbe aver riportato danni strutturali. Sul posto per le verifiche del caso è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri.