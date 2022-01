Incendio in una palazzina a Vignola, otto famiglie evacuate

Ieri sera verso le 20.15 è stato lanciato l'allarme per un incendio all'interno di un appartamento a Vignola: le fiamme si erano infatti sviluppate al primo piano di un condominio di via Nazario Sauro, comporto da 12 unità abitative. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con quattro squadre.

Il fumo aveva invaso il vano scale dello stabile, costringendo così i pompieri alle operazioni di evacuazione dei residenti. Una volta spente le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno comunque dovuto lavorare per ore per mettere in sicurezza gli ambienti e procedere con le verifiche del caso.

Visti i danni ingenti ad almeno due appartamenti e la necessità di stabilire l'agibilità, tutti i residenti sono stati evacuati e hanno dovuto trascorrere la notte fuori casa. Si tratta di 8 famiglie.

Presente anche il 118, insieme ai Carabinieri, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sulposto anche il sindaco di Vignola.