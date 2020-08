Incendio in via Sgarzeria, 29enne intossicato gravemente

Nella notte appena trascorsa, verso le 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento del palazzo di via Sgarzeria 30, nel centro storico di Modena, dover era stata segnalata la presenza di fumo.

Entrati nell'appartamento invaso dal fumo i pompieri hanno individuato e tratto in salvo un uomo di 29 anni, poi affidato ai sanitari del 118. Il giovane parrebbe in condizioni molto gravi.

Le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. L'incendio in sé non ha provocato danni rilevanti.