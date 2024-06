Incendio in via del Sole a Carpi: a fuoco un garage con un'automobile

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel pomeriggio di oggi, un incendio è divampato in via del Sole, coinvolgendo un garage che conteneva un'automobile e diverse scaffalature. Le fiamme si sono propagate rapidamente, interessando anche parte di una parete in legno di un garage adiacente.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Carpi sono intervenute prontamente con un'autopompa, supportate da una squadra di Modena arrivata sul posto con un'autobotte. Grazie alla tempestività dell'intervento, l'incendio è stato domato, evitando ulteriori danni alle strutture vicine.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche il personale del 118, a scopo precauzionale, e la Polizia Municipale di Carpi, che ha messo in sicurezza l'area e gestito il traffico per consentire le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni materiali sono considerevoli. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.