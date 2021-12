Intorno all 11.40 i Vigili del Fuoco sono arrivati sulk posto e hanno domato le fiamme, procedendo poi alal verifica dell'agibilità dello stabile. Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia Locale per gli accertamenti e, a scopo precauzionale, anche un'ambulanza del 118.

Nella tarda mattinata di oggi si è sviluppato un incendio in un appartamento di via Ticino, a Sassuolo. Le fiamme si sono sviluppate al piano terra e poi si sono propagate al balcone e ad alcuni locali dell'alloggio al piano superiore, provocando danni ingenti al fabbricato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Nessun ferito. In corso le verifiche dei Vigili del Fuoco

Sassuolo, abitazione in fiamme in via Ticino. Danni ingenti