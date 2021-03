Carpi, in fiamme un appartamento di via Unione Sovietica

Dalle 14.30 di oggi i Vigili del Fuoco sono impegnati a Carpi per un incendio al quarto piano del "biscione", il grande complesso residenziale di via Unione Sovietica 4. In via precauzionale il palazzo è stato evacuato portando all'esterno 15 persone. L'incendio è stato estinto e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e di verifica dei danni.

Una madre con i tre figli è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza. Non visarebbero però ustionati, ma solo lievi intossicazioni per l'inalazione del fumo.