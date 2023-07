Appartamento in fiamme a Pavullo, un residente intossicato

Ieri sera intorno alle ore 20 si è sviluppato un incendio in una stanza di un appartamento di via Verdi a Pavullo, in un condominio di 4 piani accanto al campo sportivo. Sono intervenute immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco da Pavullo, oltre all''autoscala fatta arrivare da Modena.

I pompieri sono riusciti a contenere le fiamme prima che invadessero altri ambienti, limitando così i danni alla sola stanza dove è avvenuto l'innesco. Il fumo dell'incendio, tuttavia, ha invaso gli appartamenti superiori e per questo si è reso necessario evacuare gli inquilini.

Un uomo è rimasto lievemente intossicato è stato affidato alle cure dei sanitari, ma non vi sono astate altre conseguenze significative. Sul posto anche i Carabinieri.