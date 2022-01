​Baggiovara, principio di incendio nel reparto Gastro Covid domato dal personale

La stessa Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena rende noto che stamattina in un locale di servizio presso l’area Gastro-COVID al secondo Piano dell’Ospedale Civile di Baggiovara si è verificato un principio d’incendio, per cause ancora in corso di accertamento. Il personale ha reagito prontamente e ha spento le fiamme senza che ci fossero conseguenze né per i pazienti né per le attrezzature. Come prevede la procedura, sono stati avvisati i Vigili del Fuoco per un sopralluogo.

La degenza non ha subito danni e non è stato necessario trasferire i pazienti e l'attività quotidiana non ha subito alcun intoppo.

L'azienda Ospedaliero-Universitaria ringrazia tutto il personale presente per la tempestiva e risolutiva gestione dell'evento che ha consentito di non arrecare alcun disagio ai pazienti.