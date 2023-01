Incidente in strada Morane, grave un 81enne investito da un'auto

Qualche minuto prima delle ore 18 di ieri pomeriggio si è verificato un incidente in strada Morane, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale accanto all'incrocio con via Milano. Un uomo di 81 anni che stava attraversando a piedi la strada è stato investito da un'auto che procedeva in direzione del centro cittadino.

L'anziano è stato sbalzato a terra, riportando un grave trauma cranico. Soccorso da un'ambulanza, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Baggiovara, dove è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva in gravi condizioni in prognosi ancora riservata. Illeso invece l'automobilista alla guida della Fiat Punto protagonista dell'impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi che permetteranno di accertare l'esatta dinamica dei fatti e per gestire la circolazione, che ha ovviamente subito rallentamenti.