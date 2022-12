Incidente a Saliceto Panaro, furgoncino si ribalta in via dell'Industria

Era solo questione di tempo prima che accadesse di nuovo. Questa mattina intorno alle 12.30 si è verificato l'ennesimo incidente all'incrocio tra via dell'Industria e via caduti sul Lavoro in zona Modena Est/ Saliceto Panaro. A scontrarsi un auto, una Peugeot e un furgoncino cassonato di Poste Italiane.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale ma secondo una prima sommaria e ricostruzione sembrerebbe che l'auto stesse proseguendo lungo via dell'Industria in direzione di via dell'Artigianato quando il furgoncino sarebbe sbucato all'improvviso all'incrocio con via Caduti sul Lavoro. L'impatto fra i due mezzi è stato violento e il furgone si è ribaltato. Il giovane all'interno del furgoncino sarebbe poi stato aiutato ad uscire dal lato del passeggero da alcuni lavoratori che hanno sentito l'urto.

Fortunatamente i due conducenti, due giovani tra i 30 e i 40 anni, non paiono aver riportato lesioni significative stati assistiti dai sanitari del 118 Giunti sul posto.

Toccherà alla polizia locale esaminare la dinamica dell'incidente è attribuire le varie responsabilità.

Come nei diversi casi precedenti, in quel preciso punto della città si sommano due Fattori di rischio: Tutte velocità di percorrenza di via dell'Industria (e delle sue parallele) e il mancato rispetto degli stop precedenze in corrispondenza degli incroci.