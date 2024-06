Esce di strada e va a sbattere contro un muretto, perde la vita un 34enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella mattina di domenica 30 giugno 2024, intorno alle ore 07:23, si è verificato un grave incidente stradale lungo via Marzana - Dogaro, coinvolgendo una sola auto. Secondo quanto ricostruito un'automobile è uscita di strada urtando un palo in legno della linea telefonica e finendo la sua corsa contro un manufatto in cemento con conseguenze che sono state purtroppo fatali per il conducente, un uomo di 34 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso le portiere per liberare il conducente, e i Carabinieri, insieme ai sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, per il giovane non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto sul colpo. Gli sforzi dei sanitari per rianimarlo sono stati vani, e il decesso è stato dichiarato sul posto.

La Polizia locale stanno attualmente indagando per determinare le cause dell'incidente. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.