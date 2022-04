Carambola fra mezzi pesanti, disastro in Autosole

Grave incidente pochi minuti dopo le 18 lungo l'Autostrada del Sole nel tratto compreso tra le uscite di Modena Nord e Modena Sud. Lo scontro è avvenuto in corsia sud (direzione Bologna) e ha coinvolto almeno due auto e tre autoarticolati, uno dei quali si è ribaltato invadendo l'altra corsia di marcia, disperdendo anche il carico.

Sul posto sono accorsi in forze i soccorsi del 118, insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l'Italia. Al momento non si conoscono le condizioni degli autotrasportatori coinvolti.

Il traffico è completamente paralizzato in direzione sud e procede su una sola corsia in direzione nord. Il tratto è stato chiuso al transito e conseguenti disagi anche sulla viabilità ordinaria.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Dopo l'uscita obbligatoria a Modena nord, dove si sono formati 2 km di coda, si può proseguire attraverso la viabilità esterna e rientrare in autostrada a Modena sud, attraverso la strada statale 9, via Emilia. In alternativa è possibile anticipare l'uscita a Reggio Emilia. Lo stesso evento provoca 10 km di coda in direzione di Milano, consigliamo di uscire a Valsamoggia e rientrare a Modena nord, utilizzando o la via Emilia o la strada provinciale 569 R, la Nuova Bazzanese. Seguiranno aggiornamenti