Incidente in autostrada, camion si ribalta in A1. Traffico bloccato

Intorno alle 13.30 si è verificato un grave incidente in Autostrada A1 corsia nord, proprio in prossimità dello svincolo A22.

Lo scontro sarebbe avvenuto tra un'auto e un camion. Il conducente del mezzo pesante sarebbe stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco e affidato al 118 ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece l'automobilita. Non si conoscone ancora l'esatta dinamica dell'incidente.

Il traffico è al momento completamente bloccato in direzione nord. Chi viaggia verso Milano, deve obbligatoriamente uscire a Modena Nord ma consigliamo di uscire a Modena Sud e di rientrare in autostrada a Reggio Emilia, dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia