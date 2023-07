Doppio incidente nel tratto modenese della A1, grave un 31enne

Ore difficili, ancora una volta, sul fronte della viabilità in Autosole. Oltre al carico di traffico estivo, il nodo modenese ha visto due incidenti in poche ore. Il primo si è verificato intorno alle ore 2 della scorsa notte, in corsia sud: due camion si sono tamponati nei pressi del casello di Modena Sud.

L'autista del camion che ha centrato quello che lo precedeva ha riportato lesioni particolarmente serie, rimanendo incastrato nelle lamiere della cabina. Soccorso dal 118 e dai Vigili del Fuoco, il camionista è stato estratto e affidato alle cure mediche: l'elisoccorso lo ha trasportato all'ospedale di Baggiovara con il codice di massima gravità.

L'incidente ha causato lunghe code in direzione Bologna, che si sono protratte fino alle 8 del mattino.

Nello stesso tratto della A1, questa volta in direzione Milano, alle ore 7 un'auto ha tamponato un camion, finendo per schiantarsi poi contro i blocchi di cemento che dividono le due carreggiate. E' accaduto nella zona di Cognento.

Anche in questo caso l'automobilista è rimasto ferito e bloccato all'interno del veicolo, estratto grazie ai Vigili del Fuoco e affidato alle cure del 118. E' stato fatto nuovamente intervenire l'elisoccorso, ma il paziente non ha avuto bisogno del trasporto in volo. Ha raggiunto Baggiovara in ambulanza con alcune sospette fratture: non sarebbe in pericolo di vita.

L'intera viabilità in A1 ha subito forti rallentamenti, cui si sono uniti quelli legati ad un incidente avvenuto nel reggiano e al consueto traffico intenso allo svincolo con la A22 del Brennero.