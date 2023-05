Doppio incidente in A1, due feriti e traffico bloccato verso nord

Poco prima delle ore 11.00 sulla A1 nel tratto compreso prossimo al casello di Modena Sud (zona Paganine), è avvenuto un incidente all’interno di un area cantiere di lavori di riqualifica dello spartitraffico centrale, correttamente installato e segnalato, all’altezza del km 168. Lo scontro ha visto coinvolti un furgone e un'auto e d è avvenuto in corsia nord (direzione Milano)

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Una persona è rimata ferita, fortunatamente in modo non grave.

Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tre corsie e si registrano 6 km di coda in aumento in direzione Milano.

Un'ora più tardi un secondo incidente è avvenuto alcuni chilometri dopo il primo, in prossimità del casello di Modena Nord. Si sarebbe trattato di un tamponamento fra un'auto e un camion nella prima corsia di marcia. Anche in questo caso ci sarebbe un ferito, soccorso da un'ambulanza del 118. ++ Seguiranno aggiornamenti ++