Camion sfonda le barriere in Autosole, conducente ferito

L'uscita di strada intorno alle 19-30 nei pressi di Cantone di Mugnano, in corsia nord. Traffico rallentato

Poco prima delle 19.30 di oggi si è verificato un incidente in A1, nei pressi di Cantone di Mugnano. Un camion che percorreva la corsia nord, direzione Milano, è rimasto coinvolto in uno scontro con un altre mezzo pesante ed è finito fuori strada, dopo aver sfondato il guardrail sul margine destro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Il conducente è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno causato rallentamenti al traffico in direzione nord, ma - visto anche lo scarso flusso veicolare - i disagi sono stati contenuti. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo incidentato.