Incidente fra camion a viabilità nel caos, chiuse A1 e Complanare

L'intervento per un camion ribaltato in Autosole che trasportava materiale pericoloso ha richiesto la massima cautela. Ferito in modo non grave un camionista

Tratto della A1 chiuso tra Modena sud e Modena Nord a partire dalle 17.30 di oggi. La causa è da attribuirsi ad un incidente avvenuto circa mezz'ora prima lungo la corsia nord (direzione Milano) all'altezza del ponte della Nuova Estense: un camion ha tamponato quello che lo precedeva, facendolo ribaltare su un fianco. Uno dei camionisti ha riportato lesioni per fortuna non gravi ed è stato trasportato all'ospedale dall'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade.

Uno dei due mezzi , quello ribaltato, traportava materie pericolose per l'ambiente, motivo per il quale i Vigili del Fuoco e la Polizia stanno intervenendo con massima cautela

Quasi in contemporanea un secondo incidente fra mezzi pesanti si è verificato anche sulla A22, nei pressi dello svincolo con la A1 in corsia sud. In questo caso la situazione si è risolta in modo più rapido.

Il blocco dell'Autosole ha causato la paralisi del traffico modenese, in particolare su via Vignolese, via Emilia Est e sull'anello della Tangenziale. La Polizia Locale ha disposto la chiusura della Complanare Einaudi in ambo i sensi di marcia, per poi riaprirla nella sola direzione sud alle ore 18.40.