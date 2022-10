Incidente con sette feriti, caos in A1 tra Modena e Bologna

Mattinata difficile sulla A1 nel tratto compreso tra Modena e Bologna, in particolare in direzione Milano. Intorno alle ore 9 si è verificato un incidente in corsia nord che ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante, bloccando di fatto la circolazione.

Sul posto sono intervenuti in forze i soccorritori, con due ambulanze, automedica ed elisoccorso. Nel complesso sono state 7 le persone coinvolte. Una di queste - una donna di 52 anni - ha riportato lesioni particolarmente gravi ed è stata trasportata in elicottero all'Ospedale Maggiore di Bologna. Per le altre sei persone solo ferite lievi e l'accompagnamento precauzionali ai Pronto Soccorso di Modena e Bologna.

Il traffico ha subito una sorta di paralisi per almeno un'ora, con l'intervento della Polizia Stradale insieme ai Vigili del Fuoco e al personale di Autostrade per l'Italia per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza i mezzi. Si registrano code importanti in ambo le direzioni di marcia.

A chi proviene dalla A14 si consiglia di uscire a Borgo Panigale, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in A1 a Modena sud. Coloro che provengono dalla A1 possono uscire a Bologna Casalecchio, percorrere la Via Emilia e rientrare anch'essi a Modena sud sulla A1.