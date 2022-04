Scontro in A1, un morto e quattro feriti nel tratto modenese

Sull'Autostrada del Sole, tra Modena sud e Modena nord in direzione Milano, si è verificato un incidente mortale. E' accaduto poco dopo le ore 5 di questa mattina, all'altezza del cavalcavia di via Giardini. Sono state coinvolte due auto e un mezzo pesante.

Sul posto sono accorsi il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. I pompieri hanno aiutato ad estrarre dalle lamiere delle auto tre persone. Quattro persone sono rimaste ferite, mentre una terza è purtroppo deceduta, di fatto sul colpo. La vittima è un giovane di soli 23 anni. Sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di cita tre ragazzi di 21, 21 e 22 anni e una ragazza di 25, trasportati all'Ospedale di Baggiovara e al Maggiore di Bologna.

Il tratto è stato chiuso all'altezza del km 162 e il traffico deviato sulla viabilità ordinaria. All'interno del tratto chiuso, la coda di 1 km defluisce lentamente sulla corsia d'emergenza. In direzione Bologna, registriamo 1 km di coda per curiosi. A chi viaggia verso Milano dopo l'uscita obbligatoria a Modena sud, segnaliamo 1 km di coda, proseguire sulla Strada Statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Modena nord. La circolazione è tornata regolare dopo le ore 9.