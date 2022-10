Tamponamento tra mezzi pesanti a Modena Nord, un ferito e code in A1

Un violento tamponamento tra due camion si è verificato intorno alle ore 16.00 di oggi nel tratto modenese dell’Autosole, in corsia Sud (direzione Bologna). Un mezzo pesante ha tamponato il camion che lo precedeva proprio in corrispondenza dell’ingresso nell’area di servizio Secchia Ovest. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Lo scontro è stato violento e la cabina del mezzo che ha tamponato ha subito una forte compressione. Sul posto sono giunte ambulanza e automedica del 118. Il camionista è stato estratto e caricato in ambulanza: apparentemente non avrebbe riportato lesioni gravissime.

Insieme alla Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l’Italia, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.

Il traffico in carreggiata Sud prosegue ad una sola corsia di marcia. Si registrano code di alcuni chilometri, non solo in A1, ma anche nel tratto collegato della A22, ovviamente in direzione Modena.