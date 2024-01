Auto si scontra con un camion, un ferito e code in A1 a Modena Sud

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Grave incidente questa mattina pochi minuti prima delle ore 10 in Autosole. E' accaduto circa un chilometro prima del casello di Modena Sud, in direzione Milano: ad essere coinvolti nel sinistro un'auto e un camion. A seguito dell'impatto tra i due mezzi - la cui dinamica è in fase di ricostruzione - l'auto è finita contro il guardrail, riportando seri danni.

La persona a bordo del'utilitaria è stata soccorsa dal personale del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Stradale. Sul posto è poi arrivata l'elimabulanza di Bologna, che ha preso in carico il paziente per poi trasferirlo all'Ospedale di Baggiovara. La persona coinvolta ha riportato un forte trauma cranico, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Un convoglio della Polizia di Stato che si trovava a passare lungo quel tratto al momento dell'incidente ha gestito l'emergenza nei primi momenti, per poi passare il testimone ai colleghi della Polizia Stradale. Per consentire i soccorsi e l'atterraggio dell'elicottero è stato necessario bloccare il traffico in corsia nord. Si registrano code di alcuni chilometri, in fase di smaltimento.

La viabilità modenese era rimasta bloccata anche dalle 6.40 per oltre due ore a causa di un incidente tra due auto in Tangenziale Nord, poco oltre l'uscita 14 (Tre Olmi) in direzione Sassuolo. Un impatto molto violento fra i due veicoli che ha causato due feriti, fortunatamente non in condizioni particolarmente gravi. La chiusura della Tangenziale ha comportato forti rallentamenti in tutto lo snodo nord-ovest della città.