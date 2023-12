Incidente in A1 direzione Milano, scontro tra auto, due feriti gravi. Lunghe code tra Modena Sud e Modena nord

Poco dopo le 11:00, sulla A1 Milano-Napoli intorno al km 158, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Modena sud e Modena nord in direzione di Milano.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte in totale tre autovetture.

Secondo quanto ricostruito una Ford Ecosport con a bordo il conducente e altri 4 passeggeri di cui due bambini, provenienti da Livorno, per cause in corso di accertamento, perde controllo, si ribalta più volte su se stessa fino ad impattare contro una Hyundai RAV4, con a bordo il conducente più 2 passeggeri. Nel forte impatto detriti e bagagli escono dalla vettura e vengono urtati da una terza macchina che sopraggiungeva, una KIA RIO. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Vignola e da Modena e hanno dovuto tagliare le lamiere per liberare un conducente incastrato nell'abitacolo.

Due i feriti gravi, ed entrambi si trovavano a bordo della Ford. Nessun ferito grave invece sulle altre due vetture, 5 sono stati comunque accompagnati in ospedale per accertamenti tra cui anche i due bambini.

Attualmente sul luogo dell'evento il traffico è bloccato e si registrano fino a 7 km di coda in direzione Milano.

La tratta in prossimità dell'incidente era stata temporaneamente chiusa per consentire l'intervento dei soccorsi e la rimozione dei vari detriti. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Intorno alle 13:30, nel tratto compreso tra Modena sud e Modena nord in direzione Milano, è stato risolto l'incidente avvenuto al km 158. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e si registrano 6 km di coda in diminuzione, verso Milano