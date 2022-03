Cavo pericolante e due incidenti, notte e mattinata di caos tra A22 e A1

Dalla tarda serata di ieri fino a questa mattina si sono verificati e si stanno verificando diversi disagi per i viaggiatori che attraversano lo snodo autostradale modenese. L'Autobrennero è rimasta chiusa per circa quatto ore, a partire dalle 22 di ieri sera, a causa di un cavo elettrico pericolante. Il cavo è infatti stato urtato da u camion in manovra all'interno di un cantiere, costringendo ad una chiusura precauzionale dell'arteria, tra i caselli di Carpi e Reggiolo. Fortunatamente nessun incidente o ferito.

Sempre nello stesso tratto, corsia nord, questa mattina alle 6.35 si sono scontrati un furgone e un'auto. Tre persone delle quatto coinvolte hanno riportato lesioni, ma nulla di particolarmente grave. E' stato chiuso anche lo svincolo di Carpi in entrata (direzione nord), con conseguenti disagi sulla viabilità ordinaria.

Alle 7.30 di questa mattina, poi, tre auto sono entrate in collisione in A1, in corsia direzione Milano, pochi metri dopo lo svincolo con la A22. La circolazione procede su una unica corsia e si registrano code di almeno 3 km. Anche in questo caso non vi sarebbero state conseguenze serie per le persone coinvolte.