Tamponamento e ribaltamento a Campogalliano, code in Autobrennero

Inizio di mattina difficile per chi viaggiava in A22 in direzione di Modena. Intorno alle ore 7.30 si è verificato un incidente lungo la corsia sud dell'Autobrennero, in prossimità dell'abitato di Campogalliano.

Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli, un furgone telonato, una Fiat 500L e un furgone di più piccole dimensioni che, a seguito dell'urto, si è ribaltato su un fianco. Le persone coinvolte sono sono state soccorse dal 118, ma fortunatamente nessuno dei conducenti pare aver riportato lesioni significative.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi e gestito i soccorsi e la viabilità. La corsia sud è rimasta chiusa per un certo periodo e di conseguenza si sono formate lunghe code in direzione dello svincolo con la A1, tra Carpi e Campogalliano. E' stato chiuso anche in accesso verso sud il casello di Carpi, poi riaperto dopo le ore 10.