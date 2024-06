Tamponamento fra camion in A22, due ore di chiusura tra Carpi e Campogallaino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

In una giornata di per sè complessa a causa dell'allerta meteo e della chiusura dei ponti intorno a Modena, un incidente stradale ha contribuito a rendere ancora più difficoltosa la viabilità in A22, caratterizzata da code permanenti all'allacciamento con l'Autosole.

Alle 14:30, infatti, si è verificato un tamponamento fra due camion lungo l'Autobrennero. I due mezzi procedevano in corsia sud (Direzione MOdena) e sono venuti a contatto sulla corsia di sorpasso nel tratto compreso fra Carpi e Campogalliano.

Sul posto è intervenuto il 118, che si è preso cura dei feriti: le persone coinvolte fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi. I Vigili del Fuoco di Carpi sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi, mentre la Polizia Stradale ha supervisionato le operazioni ed eseguito i rilievi.

L'autostrada è stata chiusa al traffico per un paio d'ore e anche il casello di Carpi è stato chiuso in entrata verso sud.