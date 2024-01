Incidente in A22, ferito il conducente di un furgone e circolazione bloccata

Intorno alle ore 12.15 si è verificato un incidente lungo l'Autostrada del Brennero, all'altezza di Panzano di Campogalliano, in direzione sud. Coinvolto un furgone con cassone telonato, che ha riportato un violento impatto frontale, tamponando un autoarticolato che lo precedeva.

Il conducente del mezzo è rimasto seriamente ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 di Carpi dopo essere stato estratto dall'abitacolo grazie ai Vigili del Fuoco. Sul posto è poi stata fatta arrivare l'eliambulanza di Bologna: il 29enne straniero è stato caricato a bordo dell'elicottero e portato in ospedale, in condizioni gravi.

La Polizia Stradale ha chiuso al transito sia la corsia sud che quella nord, per consentire all'elicottero di operare in sicurezza. Si registrano code di alcuni chilometri in ambo le direzioni ed è stato anche chiuso il casello di Carpi in entrata.

Un altro incidente, questa volta senza conseguenze per il conducente coinvolto, si era verificato questa mattina in A1. Intorno alle 8-30 un furgone in transito in corsia sud (direzione Bologna) si è ribaltato all'altezza di San Cesario. dopo gli accertamenti della Polstrada di Modena Nord e la rimozione del mezzo, la circolazione è tornata regolare.