Pedone travolto e ucciso in autostrada, dramma e indagini in A22

Un uomo sulla quarantina, le cui generalità non sono ancora note, ha perso la vita ieri nella primissima serata lungo la A22 del Brennero. Il pedone è stato investito mentre era intento ad attraversare l'autostrada, per circostanze tutte da chiarire. Il fatto è avvenuto alle luci del crepuscolo, intorno alle ore 19, nei pressi dell'area di servizio di Campogalliano, in corsia nord.

Da una prima ricostruzione pare che l'uomo sia stato investito da un'auto: circostanza che avrebbe poi causato lo scontro del mezzo con altri due veicoli. Sul posto è intervenuto il 118 ed è stato richiesto anche l'invio dell'eliambulanza. Tuttavia per la vittima non c'era più scampo: troppo gravi le lesioni riportate dell'impatto con l'auto a forte velocità.

Anche un automobilista di 44anni è rimasto lievemente ferito ed accompagnato al Pronto Soccorso per essere medicato. Illesi invece gli altri cinque viaggiatori a bordo dei veicoli incidentati.

Alla Polizia Stradale di Modena Nord il compito di indagare sull'accaduto, per chiarire innanzitutto le circostanze di un gesto di per sè così folle come l'attraversamento a piedi di un'autostrada.