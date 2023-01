Schianto in autostrada, muore un imprenditore di Soliera

Intorno alle 15 di giovedì 19 gennaio è avvenuto un incidente sulla A9, tra Uboldo ed il bivio per la A8 Milano-Varese, in direzione Milano. L'Audi A7 condotta da Enrico Goldoni si è scontrata contro un camion, impattando contro la parte laterale del mezzo pesante.

Sul posto 118, con due ambulanze ed elisoccorso, e i vigili del fuoco, oltre alla Polizia Stradale. A rimanere ferito in modo grave è il 49enne originario di Soliera che, dopo essere estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trovato in arresto cardiocircolatorio e con traumi a testa, torace e braccio, e trasportato con manovre di rianimazione in corso all'ospedale di Legnano. Soccorso anche l'autista del camion, un 65enne che non aveva traumi seri ed è stato portato in codice verde all'ospedale di Saronno.

In entrambe le direzioni il traffico è stato bloccato, anche per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale. Un viaggio in emergenza che purtroppo non è valo a salvare la vita del 49enne, deceduto poco dopo in ospedale a causa dell'estrema gravità delle ferite riportate nell'impatto con il camion la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.

Originario di Soliera, Goldoni viveva tra Milano e il territorio di origine, dove lascia una figlia. Manager e imprenditore, negli ultimi anni si era specializzato nella consulenza finanziaria in ambito edilizio.